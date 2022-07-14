Правительство РА поддержит армян, езидов, курдов и ассирийцев, находящихся в тяжелом положении в Иракском Курдистане







В обосновании отмечается, что среди армян, переселившихся из центральных и южных районов Ирака, а также из Сирии в различные населенные пункты Иракского Курдистана в связи с кризисными ситуациями, есть армяне, находящиеся в тяжелых бытовых условиях и нуждающиеся гуманитарная помощь. По данным, предоставленным армянскими общинными структурами Иракского Курдистана, число таких армянских семей составляет около 250 человек.



Местные власти, армянское руководство Ирака, а также международные гуманитарные организации регулярно оказывают им гуманитарную помощь, которой, однако, недостаточно для обеспечения их нормальной жизни. Постоянная потребность в еде, лекарствах, теплой одежде и других предметах первой необходимости.



Помимо армян, в тяжелых жилищных условиях оказались беженцы-езиды, проживающие в лагерях Иракского Курдистана, внутренне перемещенные курды и ассирийцы.



Согласно проекту, Генеральному консульству Республики Армения в Эрбиле рекомендуется выделить 80 тысяч долларов США. В целях обеспечения подотчетности и прозрачности Генеральное консульство сформирует комитет для уточнения списков получателей помощи, закупки необходимых товаров, а затем проведет работу по распределению помощи.



В комиссию войдут представители руководства армянской общины. Около 250 армянских семей, то есть около 1000 человек, будут обеспечены предметами первой необходимости: продуктами питания, предметами личной гигиены, лекарствами и т.д., стоимостью около 100 долларов США на человека. Что касается остатка общей суммы, которая составит около 30 000 долларов США, она будет направлена на покупку обогревателей и одеял для езидов и других беженцев из числа меньшинств, проживающих в различных лагерях, в сотрудничестве с местными властями и общественными организациями. ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Правительство РА окажет поддержку армянам, переселившимся в связи с кризисом в различные населенные пункты Иракского Курдистана, езидским беженцам, проживающим в лагерях, внутренне перемещенным курдам и ассирийцам. Как сообщает «Арменпресс» , проект был включен в повестку дня неотложных вопросов заседания правительства.В обосновании отмечается, что среди армян, переселившихся из центральных и южных районов Ирака, а также из Сирии в различные населенные пункты Иракского Курдистана в связи с кризисными ситуациями, есть армяне, находящиеся в тяжелых бытовых условиях и нуждающиеся гуманитарная помощь. По данным, предоставленным армянскими общинными структурами Иракского Курдистана, число таких армянских семей составляет около 250 человек.Местные власти, армянское руководство Ирака, а также международные гуманитарные организации регулярно оказывают им гуманитарную помощь, которой, однако, недостаточно для обеспечения их нормальной жизни. Постоянная потребность в еде, лекарствах, теплой одежде и других предметах первой необходимости.Помимо армян, в тяжелых жилищных условиях оказались беженцы-езиды, проживающие в лагерях Иракского Курдистана, внутренне перемещенные курды и ассирийцы.Согласно проекту, Генеральному консульству Республики Армения в Эрбиле рекомендуется выделить 80 тысяч долларов США. В целях обеспечения подотчетности и прозрачности Генеральное консульство сформирует комитет для уточнения списков получателей помощи, закупки необходимых товаров, а затем проведет работу по распределению помощи.В комиссию войдут представители руководства армянской общины. Около 250 армянских семей, то есть около 1000 человек, будут обеспечены предметами первой необходимости: продуктами питания, предметами личной гигиены, лекарствами и т.д., стоимостью около 100 долларов США на человека. Что касается остатка общей суммы, которая составит около 30 000 долларов США, она будет направлена на покупку обогревателей и одеял для езидов и других беженцев из числа меньшинств, проживающих в различных лагерях, в сотрудничестве с местными властями и общественными организациями.