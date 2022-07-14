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Армения и США заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере высоких технологий

Армения и США заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере высоких технологий
ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 13 июля министр высокотехнологичной промышленности РА Роберт Хачатрян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности РА.

Стороны коснулись существующего сотрудничества двух стран в сфере высоких технологий.

Роберт Хачатрян подчеркнул помощь, оказываемую США в развитии технологического сектора, благодаря чему, особенно в машиностроительных направлениях, в Армении были созданы многие предприятия.

Линн Трейси высоко оценила тот факт, что развитие высокотехнологичного сектора связывает Армению прежде всего со знаниями и образованием, продвигая основанную на знаниях модель развития экономики.

В ходе встречи обсуждались возможности расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта, технологического образования, космических технологий, микроэлектроники, цифровизации и ряда других направлений.

Была также отмечена роль USAID и армянской диаспоры в США в сфере развития высокотехнологичной промышленности, проекта «Инженерный город» и ряде других, представляющих взаимный интерес вопросов.
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