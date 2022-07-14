Ален Симонян обсудил перспективы развития сотрудничества с послом Сербии в РА
15:06, 14 Июль 2022
ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 14 июля Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербия в РА Татьяну Панайотович Цветкович. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС РА.
Приветствуя гостя, Спикер Национального Собрания РА отметил, что рад принять верительные грамоты Президента Республики, замещая его, добавив, что создание постоянного дипломатического представительства в Ереване является лучшим стимулом для развития армяно-сербских отношений и сотрудничества. Стороны отметили важность парламентской дипломатии, взяв за основу обмен опытом и взаимные визиты.
Ален Симонян выделил активные контакты дружественных групп, придав ключевое значение развитию тесного сотрудничества с Сербией в рамках международных структур: ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ОДКБ.
Был затронут вопрос установления мира и безопасности в регионе. Ален Симонян отметил, что Армения продвигает повестку открытия эры мира в регионе.
Обсуждены перспективы развития армяно-сербского многоотраслевого сотрудничества.
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