Инфляция в Швеции в июне составила рекордные 8,5%

Инфляция в Швеции выросла в июне до 8,5%. Это самый высокий показатель в стране с 1991 года, когда его максимальное увеличение составляло 7,8%, как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг Центральное статистическое бюро (ЦСБ).

В мае инфляция составляла 7,2%. "Рост цен на продукты питания, электроэнергию и топливо был фактором, который больше всего повлиял на инфляцию, - отметила аналитик ЦСБ Софи Эман. - На месячное изменение также повлияли более высокие цены на транспорт в результате увеличения стоимости топлива".

Среди продовольственных товаров подорожали мясо, молоко, сыр, яйца, хлеб и крупы. Цена на кофе выросла почти на 50% с прошлого года. Увеличилась также стоимость электроэнергии, туристических путевок и ресторанных услуг. Дешевле стала лишь одежда, что является сезонным явлением из-за летних распродаж.