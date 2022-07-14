Более 900 млн жителей Китая испытывают воздействие аномальной жары

Свыше 900 млн человек из примерно 1,4 млрд китайских жителей последние 30 дней испытывают воздействие аномальной жары, какой не было уже более чем 60 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг информационный портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на Государственный климатический центр КНР.

По его сведениям, в нескольких районах страны температура воздуха побила исторический рекорд. В частности, в северной провинции Хэбэй она превысила 44 градуса по Цельсию.

Как прокомментировал ситуацию климатический центр, с начала XXI века для летнего периода в северном полушарии нашей планеты характерен рост атмосферной температуры. Ведомство объясняет эту особенность климатическими изменениями и глобальным потеплением.