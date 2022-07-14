На боевом посту найден труп солдата-срочника с огнестрельным ранением головы
ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 14 июля, около 10:25, на боевой позиции воинской части N, расположенной в восточной направление республики, было обнаружено тело рядового призывника Арсена Армена Манукяна (2003 г.р.) с огнестрельным ранением головы.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны РА.
Ведется следствие для полного выяснения обстоятельств.
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