Мероприятие "День Армении" пройдет в ландтаге земли Саксония-Анхальт, Германия
13:41, 14 Июль 2022
ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 14 июля Председатель НС РА Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем ландтага земли Саксония-Анхальт ГДР Гуннаром Шелленбергером. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС РА.
На встрече было подчеркнуто стабильное развитие дружественных отношений между Арменией и Германией и углубление межпарламентского сотрудничества.
Были упомянуты уже подписанные документы о сотрудничестве между Арменией и регионом Саксония-Анхальт. Ален Симонян высоко оценил существование арменоведческого центра «Месроп» при Университете Мартина Лютера в городе Галле, попросив поддержки парламентариев для обеспечения непрерывности деятельности центра. Немецкие партнеры отметили, что вопросы, связанные с центром, находятся в центре их внимания, представив уже проведенные работы в направлении его жизнедеятельности.
Стороны ссылались на запланированном на 17 ноября 2022 года в ландтаге мероприятии «День Армении», выразив уверенность, что оно укрепит армяно-германское сотрудничество. По словам представителей немецкой стороны, этот проект является первым в своем роде, и Армения была выбрана как страна с дружественными и демократическими ценностями. «Нам свойственно говорить, что мы просыпаемся рано. Это означает, что мы оперативны и способны оперативно реагировать на все вопросы», — сказал Гуннар Шелленбергер, имея в виду планы дальнейшего сотрудничества.
Стороны обсудили вопросы, связанные с прочным миром и безопасностью в регионе, гуманитарные вопросы после 44-дневной войны.
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