Соблюдайте правила противопожарной безопасности: Премьер-министр обратился к гражданам
13:31, 14 Июль 2022
ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании правительства призвал МЧС РА активизировать работу по разъяснению правил противопожарной безопасности. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Пашинян отметил, что в связи со значительным повышением температуры воздуха создалась опасная ситуация, и в этом контексте очень важны превентивные меры.
«Важным фактором является подход наших граждан, их поведение на природе. Мы просим наших граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, будьте осторожны, так как оставлять стеклопакеты на природе опасно. МЧС должно активизировать профилактические работы, быть готовым к оперативному реагированию. В прошлом году мы приобрели два вертолета, что позволяет проводить работы по тушению пожаров. Тесты уже проведены, нам нужно убедиться, готов персонал или нет", - сказал Никол Пашинян.
Он призвал к регулярному информированию населения с помощью средств массовой информации и социальных сетей.
"Это сообщение нужно давать постоянно, а не один раз. Это очень опасная ситуация, и мы должны сделать все, чтобы предотвратить плохое развитие событий", - сказал Никол Пашинян.
Министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян отметил, что в связи с повышением температуры воздуха было созвано экстренное совещание, и в эти дни они будут работать в усиленном режиме.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм