Лучшая бизнес-школа Германии заходит в Армению: совместная программа со школой «Матена»

По версии Financial Times №1 бизнес-школа в Германии, «ESMT Berlin», проведёт в Армении программу для бизнес-лидеров и менеджеров совместно с международной школой «Матена». Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью фонда IDeA.

Международная программа «ESMT Berlin-Matena» будет запущена осенью этого года, и в ней смогут принять участие заинтересованные в обучении менеджменту и лидерству, как из Армении, так и из других стран мира.

«Сотрудничая с ведущими учебными заведениями, «Матена» делает бизнес-образование мирового уровня доступным в Армении. Наша страна может и должна стать лучшим местом в регионе для тех, кто заинтересован в международном качественном образовании», — говорит Рубен Айрапетян, соучредитель и Генеральный директор Международной школы «Матена».

«Матена» уже реализует ряд международных образовательных программ в Армении, постоянно расширяя сеть ведущих партнёров и экспертов.