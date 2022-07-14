Участники заседания Электроэнергетического совета СНГ обсудили энергетическую безопасность

Участники открывшегося в четверг в казахстанской столице заседания Электроэнергетического совета СНГ обсудили вопросы сотрудничества в целях поддержания энергетической безопасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"В рамках проведенного заседания были обсуждены актуальные вопросы развития устойчивой низкоуглеродной электроэнергетики, сотрудничества стран СНГ в области возобновляемой энергетики с учетом поддержания национальной и региональной энергетической безопасности, а также рассмотрен ряд документов, внесенных координационным советом при Электроэнергетическом совете СНГ", - говорится в сообщении.

Вице-министр энергетики республики Жандос Нурмаганбетов в ходе мероприятия представил доклад о развитии электроэнергетики в Казахстане, в котором отметил важность перехода на низкоуглеродное развитие с последующей трансформацией в безуглеродную экономику, и рассказал о проводимых мероприятиях, направленных на достижение страной углеродной нейтральности к 2060 году.