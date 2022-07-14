По инициативе депутатов в Национальном Собрании началась внеочередная сессия

ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По инициативе депутатов Национального собрания парламент созвал внеочередную сессию, которая стартовала 14 июля. Как сообщает «Арменпресс», в повестку сессии включены 5 законодательных инициатив.



В повестке дня проект закона о внесении дополнений и изменений в конституционный закон «Избирательный кодекс Республики Армения» и пакет связанных с ним проектов, проект закона о внесении изменений в конституционный закон «О внесении дополнений и изменений в конституционный закон «Судебный кодекс Республики Армения», проект закона о внесении изменений в закон «О дипломатической службе» .

Во втором чтении будут обсуждены законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон "Об автомобильном транспорте", а также проект закона о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс РА.