КНДР заявила о намерении развивать межгосударственные отношения с ДНР и ЛНР

Власти КНДР намерены развивать межгосударственные отношения с ДНР и ЛНР на основе принципов независимости, мира и дружбы. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как указывает ЦТАК, в среду министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письмо о признании. "В письмах она информировала коллег, что правительство КНДР приняло решение признать независимость Донецкой народной республики и Луганской народной республики и выразило намерение развивать межгосударственные отношения с этими странами в соответствии с идеями независимости, мира и дружбы", - сказано в сообщении.

КНДР стала пятой страной, признавшей независимость Донецкой и Луганской народных республик, после России, Сирии, Абхазии и Южной Осетии. В ответ Киев заявил о разрыве дипломатических отношений с Пхеньяном.