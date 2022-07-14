Армения высоко оценивает роль Франции в процессе урегулирования нагорно- карабахского конфликта: Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю Национального дня. Как сообщает «Арменпресс», в письме, в частности, говорится:



«Уважаемый господин президент, дорогой Эммануэль,



От имени армянского народа и от себя лично сердечно поздравляю вас с Национальным праздником Франции, посылая дружественной и братской Франции и французскому народу наилучшие пожелания мира, развития и процветания.



Этот день национального единства, 14 июля, лучше всего символизирует трудный и полный испытаний путь Франции и французов к победе справедливости и общечеловеческих ценностей, к достойному и светлому будущему.



Мы высоко ценим привилегированную дружбу с Францией, основанную на богатых армяно-французских контактах с тысячелетней историей, а также на прочном фундаменте цивилизации и ценностей. Мы рады констатировать, что параллельно армяно-французскому политическому диалогу на высоком уровне предпринимаются активные шаги по укреплению и развитию экономических связей между Арменией и Францией. В этом контексте особо подчеркиваем последовательную реализацию положений подписанной в декабре прошлого года дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества на 2021-2026 годы, а также обеспечение продолжительности успехов организованного по Вашей инициативе в марте этого года форума «Цели: Армения-Франция».



Армения высоко оценивает роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и ее участие в процессе мирного урегулирования и справедливого решения нагорно-карабахской проблемы.



В этой связи подтверждаю решительную приверженность Армении достижению мирного и прочного урегулирования вопроса.



Уважаемый президент,



Пользуясь случаем, поздравляю вас с почетным и успешным завершением французского председательства в Европейском Союзе. Уверен, что и в будущем Франция продолжит играть важную роль в преодолении всех вызовов, возникших в этот сложный период, полный геополитических потрясений, во имя международной солидарности и всеобщего благополучия.



Еще раз поздравляя Францию с этим заветным праздником, подтверждаю свое желание и желание армянского народа в ближайшее время принять Вас в Армении с государственным визитом.



Искренне,



Никол Пашинян».