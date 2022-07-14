В Армении проходят обучение 15 учителей из США: они будут преподавать историю Геноцида армян в своей стране







В беседе с



«Курс проводится в конференц-зале Музея-института Геноцида армян в формате лекционно-практического занятия. Участникам будут представлены исторические, правовые, социально-психологические аспекты Геноцида армян, при этом показаны многолетнее влияние этого преступления и его безнаказанности на текущую политическую и экономическую ситуацию в Республике Армения", - сказала Роксана Макасджян.



Она подчеркнула, что теме Арцаха посвящен отдельный урок, а в программу включена специальная культурная часть, которая будет способствовать повышению общих знаний учителей об армянах, истории Армении и самой Армении.



«В этом году в программе примут участие 15 учителей из 15 разных штатов США. Большинство из них имеют 20 и более лет педагогического стажа в сфере гуманитарной деятельности, некоторые редактировали или участвовали в издании сборников о Геноциде, в разработке образовательных программ различных музеев", - сказала она.



По ее словам, в результате программы участники, ознакомившись с методикой преподавания и акцентируя внимание на теме Геноцида армян, организуют подобные обучающие программы и практические занятия в своих штатах при поддержке организации GenEd.



Джастин Билтон, преподаватель из Бостона, штат Массачусетс, США, рассказал, что до участия в этой программе он уже преподавал геноцид в средней школе и университете, и за это время понял, что для преподавания геноцидов в 20 веке ему нужно иметь базу, и что ею будет Геноцид армян.



«На самом деле у меня было не так много материалов о Геноциде армян, и я начал искать первоисточники, с помощью которых я мог бы преподавать о Геноциде армян. Начались встречи с армянской общиной, связи «Genocide Education Project» с участниками и организаторами проекта. После этого я решил приехать в Армению, что очень важно для моей деятельности, потому что, приехав в Армению, я понял, что означает Геноцид армян для сегодняшней армянской идентичности", - сказал он.



Специалист подчеркнул, что для него очень важно приехать в Армению.



«Для меня было очень волнительно впервые пройти к Мемориалу жертв геноцида, постоять у костра, потому что это больше всего помогло увидеть личность в этом общем преступлении, которое обычно через книги и просмотр фильмов мы не можем передать нашим студентам, но теперь я уже могу придать истории плоть и кровь», — сказал Джастин Билтон.



По его словам, ожидания перед приездом в Армению были очень высокими, но на деле они были превзойдены.



Эми Перкинс, преподаватель всемирной истории из штата Мичиган, сказала, что ее знания о Геноциде армян исходят из Мичиганского университета, где она училась, и там до сих пор есть кафедра арменоведения, с которой она до сих пор поддерживает связь.



«Знания о Геноциде армян, полученные в рамках этой программы, я буду использовать в трех основных направлениях в течение года. Во-первых, как учитель всемирной истории, во-вторых, я работаю с армянской общиной Детройта над разработкой учебных пособий, которые начнут использовать все школы штата, и в-третьих, в декабре этого года в Филадельфии пройдет крупная конференция для учителей истории, где основной темой моего доклада будет преподавание «Геноцида армян», - сказала Эми Перкинс.



Она подчеркнула, что продолжит поддерживать связь с «Genocide Education Project» , используя их ресурсы, а также материалы, предоставленные Музеем Геноцида армян. ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Американская организация «Образовательный проект Геноцида» в сотрудничестве с Музеем-институтом Геноцида армян с 9 по 17 июля 2022 года организована обучающая программа для учителей из США.В беседе с «Арменпресс» исполнительный директор Образовательного проекта по вопросам Геноцида, американка армянского происхождения Роксана Макасджян сказала, что организация была создана около 20 лет назад ею и двумя друзьями. Это независимая инициатива, направленная на ознакомление и обучение местных учителей в США о Геноциде армян, чтобы они могли начать преподавать и передавать точную и важную информацию о Геноциде армян своим ученикам.«Курс проводится в конференц-зале Музея-института Геноцида армян в формате лекционно-практического занятия. Участникам будут представлены исторические, правовые, социально-психологические аспекты Геноцида армян, при этом показаны многолетнее влияние этого преступления и его безнаказанности на текущую политическую и экономическую ситуацию в Республике Армения", - сказала Роксана Макасджян.Она подчеркнула, что теме Арцаха посвящен отдельный урок, а в программу включена специальная культурная часть, которая будет способствовать повышению общих знаний учителей об армянах, истории Армении и самой Армении.«В этом году в программе примут участие 15 учителей из 15 разных штатов США. Большинство из них имеют 20 и более лет педагогического стажа в сфере гуманитарной деятельности, некоторые редактировали или участвовали в издании сборников о Геноциде, в разработке образовательных программ различных музеев", - сказала она.По ее словам, в результате программы участники, ознакомившись с методикой преподавания и акцентируя внимание на теме Геноцида армян, организуют подобные обучающие программы и практические занятия в своих штатах при поддержке организации GenEd.Джастин Билтон, преподаватель из Бостона, штат Массачусетс, США, рассказал, что до участия в этой программе он уже преподавал геноцид в средней школе и университете, и за это время понял, что для преподавания геноцидов в 20 веке ему нужно иметь базу, и что ею будет Геноцид армян.«На самом деле у меня было не так много материалов о Геноциде армян, и я начал искать первоисточники, с помощью которых я мог бы преподавать о Геноциде армян. Начались встречи с армянской общиной, связис участниками и организаторами проекта. После этого я решил приехать в Армению, что очень важно для моей деятельности, потому что, приехав в Армению, я понял, что означает Геноцид армян для сегодняшней армянской идентичности", - сказал он.Специалист подчеркнул, что для него очень важно приехать в Армению.«Для меня было очень волнительно впервые пройти к Мемориалу жертв геноцида, постоять у костра, потому что это больше всего помогло увидеть личность в этом общем преступлении, которое обычно через книги и просмотр фильмов мы не можем передать нашим студентам, но теперь я уже могу придать истории плоть и кровь», — сказал Джастин Билтон.По его словам, ожидания перед приездом в Армению были очень высокими, но на деле они были превзойдены.Эми Перкинс, преподаватель всемирной истории из штата Мичиган, сказала, что ее знания о Геноциде армян исходят из Мичиганского университета, где она училась, и там до сих пор есть кафедра арменоведения, с которой она до сих пор поддерживает связь.«Знания о Геноциде армян, полученные в рамках этой программы, я буду использовать в трех основных направлениях в течение года. Во-первых, как учитель всемирной истории, во-вторых, я работаю с армянской общиной Детройта над разработкой учебных пособий, которые начнут использовать все школы штата, и в-третьих, в декабре этого года в Филадельфии пройдет крупная конференция для учителей истории, где основной темой моего доклада будет преподавание «Геноцида армян», - сказала Эми Перкинс.Она подчеркнула, что продолжит поддерживать связь с, используя их ресурсы, а также материалы, предоставленные Музеем Геноцида армян.