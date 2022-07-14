Баскетбольные команды разных возрастов продолжают выступать в первенстве Европы
10:20, 14 Июль 2022
ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Армянские баскетбольные команды разных возрастов продолжают выступать на чемпионатах Европы.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация баскетбола Армении. Сборная Армении до 16 лет продолжает выступления в подгруппе B дивизиона C чемпионата Европы. Во второй игре сборная Армении обыграла сборную Молдовы со счетом 84-72. Самым результативным игроком матча стал Григорий Казарян, набравший 33 очка. Также на его счету 2 подбора и 6 передач. Третий матч сборная Армении проведет 14 июля, сыграв против Гибралтара.
Женская сборная Армении до 20 лет завершила свои выступления в подгруппе «В» дивизиона «В» чемпионата Европы. В третьей игре сборная Армении уступила команде Германии со счетом 30-101. Самым результативным игроком матча стала немка Лина Зонтаг, набравшая 39 очков. В первой игре Армения обыграла Грузию со счетом 49-46, а во второй проиграла сборной Израиля.
Женская сборная Армении до 16 лет начала свои выступления в подгруппе B дивизиона C чемпионата Европы. В первой игре сборная Армении обыграла сборную Молдовы со счетом 61-43. Самым результативным игроком матча стала Седа Габриелян, набравшая 25 очков. Также на ее счету 9 подборов и 1 передача. Второй матч сборная Армении проведет 14 июля, сыграв против Кипра.
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