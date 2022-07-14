Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль 2022

Вице-премьер-министр РА обсудил новые перспективы сотрудничества с директором армянского офиса Азиатского банка развития

Вице-премьер-министр РА обсудил новые перспективы сотрудничества с директором армянского офиса Азиатского банка развития
ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 13 июля вице-премьер Амбарцум Матевосян принял директора армянского офиса Азиатского банка развития Паоло Спантигатти. Во встрече также приняла участие заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Кристине Галечян.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате вице-премьера, Амбарцум Матевосян подчеркнул постоянную поддержку, оказываемую Азиатским банком развития Республике Армения, особенно в контексте программы реформ, реализуемой правительством РА.

В рамках этого сотрудничества реализуется программа «Повышение сейсмостойкости школьных зданий», реализуемая Фондом территориального развития Армении при поддержке АБР, в рамках которой проводятся работы по укреплению и капитальному ремонту 46 школьных зданий. Вице-премьер охарактеризовал это как вспомогательную составляющую масштабной столичной инициативы «300 школ-500 детских садов», запущенной в рамках госпрограммы.

Амбарцум Матевосян также высоко оценил участие АБР в финансировании инфраструктурных проектов в Армении, в частности, реализации таких ключевых проектов дорожного строительства, как инвестиционные проекты «Дорожный коридор Север-Юг» и «Устойчивое развитие городов».

Директор армянского офиса Азиатского банка развития Паоло Спантигатти поблагодарил вице-премьера за встречу и высоко оценил сотрудничество с правительством Армении.

В ходе беседы стороны также затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и обсудили новые перспективы сотрудничества.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]