Вице-премьер-министр РА обсудил новые перспективы сотрудничества с директором армянского офиса Азиатского банка развития
10:01, 14 Июль 2022
ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 13 июля вице-премьер Амбарцум Матевосян принял директора армянского офиса Азиатского банка развития Паоло Спантигатти. Во встрече также приняла участие заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Кристине Галечян.
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате вице-премьера, Амбарцум Матевосян подчеркнул постоянную поддержку, оказываемую Азиатским банком развития Республике Армения, особенно в контексте программы реформ, реализуемой правительством РА.
В рамках этого сотрудничества реализуется программа «Повышение сейсмостойкости школьных зданий», реализуемая Фондом территориального развития Армении при поддержке АБР, в рамках которой проводятся работы по укреплению и капитальному ремонту 46 школьных зданий. Вице-премьер охарактеризовал это как вспомогательную составляющую масштабной столичной инициативы «300 школ-500 детских садов», запущенной в рамках госпрограммы.
Амбарцум Матевосян также высоко оценил участие АБР в финансировании инфраструктурных проектов в Армении, в частности, реализации таких ключевых проектов дорожного строительства, как инвестиционные проекты «Дорожный коридор Север-Юг» и «Устойчивое развитие городов».
Директор армянского офиса Азиатского банка развития Паоло Спантигатти поблагодарил вице-премьера за встречу и высоко оценил сотрудничество с правительством Армении.
В ходе беседы стороны также затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и обсудили новые перспективы сотрудничества.
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