Podcast: Министерство труда и социальных вопросов запустило две программы трудоустройства жителей Арцаха в Армении

ЕРЕВАН, ИЮНЬ, АРМЕНПРЕСС. Министерство труда и социальных вопросов РА продолжает прием заявлений в рамках программ «Оказание поддержки в получении трудового стажа» и «Организация оплачиваемых общественных работ», направленных на обеспечение временной занятости граждан Арцаха, проживающих в Армения.

Мероприятием могут воспользоваться безработные граждане Арцаха, перемещенные в результате войны 2020 года и фактически находящиеся в Республике Армения, которые до 27 сентября 2020 года проживали как минимум в течение последних 3 месяцев в общинах, находящихся вне контроля Арцаха, и потеряли жилую недвижимость по адресу регистрации в результате разрушений, вызванных войной, или по другим причинам. О деталях программ «Арменпресс» побеседовал с заместителем министра труда и социальных вопросов РА Рубеном Саркисяном, который отметил, что обязательным условием программ является наличие статуса безработного.

«Человеку должна быть предоставлена возможность иметь источник временного дохода за счет работы и применения собственных навыков. В случае программы стажировки гражданин имеет возможность приобрести опыт работы у работодателя в течение трех месяцев, получая за это время зарплату в размере 100 тысяч драмов. По прошлогодней статистике в этой программе участвовало более 360 граждан. Прошел месяц с момента запуска программы, а у нас уже более 300 заявок. Уже подписано 100 контрактов", - сказал он.



Коснувшись программы «Организация оплачиваемых общественных работ», замминистра сказал, что в программе уже нет места. «Государство платит 8000 драмов за каждый рабочий день и возмещает расходы за выполненную работу. Это, например, благоустройство двора, сада. Если человек хочет найти работу, он должен обратиться в региональное отделение", - добавил Рубен Саркисян.



Подробнее о программах можно узнать, прослушав подкаст.







Автор: Ани Даниелян