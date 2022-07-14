Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль 2022

Япония и США провели крупные воздушные учения в районе Восточно-Китайского моря

Япония и США провели крупные воздушные учения в районе Восточно-Китайского моря

Япония и США провели воздушные учения в районе Японского моря, Восточно-Китайского моря, а также в небе над Тихим океаном. Как передает Арменпресс, об этом в четверг объявили воздушные Силы самообороны Японии.

Отмечается, что в учениях было задействовано более 50 единиц авиационной техники со стороны воздушных Сил самообороны страны и ВВС США. В частности, от американской стороны в них приняли участие четыре F-35A. Подчеркивается, что целью учений была отработка различных тактических маневров и повышение уровня координации между воздушными Силами самообороны Японии и ВВС США. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]