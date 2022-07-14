Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июль 2022

Европейские индексы снизились - 13-07-22

Европейские индексы снизились - 13-07-22

МОСКВА, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.16% и составил 12756.32 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.73% и составил 6000.24 пункта, британский FTSE снизился на 0.74% и составил 7156.37 пункта, а российский RTSI снизился на 1.93% и составил 1120.34 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]