Европейские индексы снизились - 13-07-22
МОСКВА, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.16% и составил 12756.32 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.73% и составил 6000.24 пункта, британский FTSE снизился на 0.74% и составил 7156.37 пункта, а российский RTSI снизился на 1.93% и составил 1120.34 пункта.
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