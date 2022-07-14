Цены на цветные металлы - 13-07-22

ЛОНДОН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.19% и составила 2355.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.39% и составила 7325.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.80% и составила 1954.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.05% и составила 21150.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.82% и составила 25364.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.16% и составила 2951.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 36883.29 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 60445.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.