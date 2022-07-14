«Пюник» в напряженной борьбе обыграл «Клуж» и продолжит играть в Лиге чемпионов







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После гола «Клуж» в основном пытался успокоить игру, которая у них сложилась удачно, так как в течение первого тайма «Пюник» ничего не предлагал сопернику. Первый тайм закончился со счетом 1:0.



Во втором тайме футболисты «Пюника» доминировали, но организовать острые атаки футболистам армянского клуба не удалось. В конце матча «Клуж» уже пытался спокойно закончить игру, однако, когда казалось, что матч закончится даже при малейшем преимуществе «Клужа», «Пюник» смог восстановить равенство забив мяч после подачи углового. На 89-й минуте отличился Зоран Гайич.



Игра была перенесена в дополнительное время, в первой половине которого «Клуж», воспользовавшись ошибкой игроков «Пюника» в центре поля, организовал острую атаку и вновь повел в счете. Гол забил Петрила.



Остальное дополнительное время было потрачено на чередующиеся атаки. По окончании первой половины дополнительного времени «Пюник» мог снова сравнять счет, но Давид Давидян, остававшийся один против вратаря соперника, в последний момент поскользнулся и не смог поразить ворота, отдав мяч вратарю соперника.



Во второй половине дополнительного времени «Пюник» имел еще один шанс сравнять счет, но Ованес Арутюнян не смог реализовать пенальти в гол. Он пробил настолько неудачно, что голкипер соперника просто спокойно поймал мяч.



Несмотря на нереализованный пенальти, «Пюник» продолжал свои непрерывные атаки, а футболисты румынского клуба самоотверженно оборонялись.



Наконец, после шквала атак «Пюнику» удалось сравнять счет. По окончании дополнительного времени Зоран Гайич вновь отличился.



«Клуж» тут же бросился вперед, чтобы восстановить утраченное, но их атаки оказались тщетными. Игра закончилась со счетом 2:2 и перешла к серии пенальти.



Игроки ереванского клуба успешнее справились с пенальти и завоевали путевку в следующий раунд.



Представляющий Люксембург «Дюделанж» будет соперником ереванского клуба во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. ЕРЕВАН, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках первого квалификационного раунда розыгрыша Лиги чемпионов ереванский «Пюник» под крышей соперника провел ответный матч против чемпиона Румынии «Клуж».Как сообщает «Арменпресс» , после нулевой ничьи, зафиксированной в первом матче, румынский клуб достаточно активно начал матч дома и очень быстро открыл счет. На 6-й минуте Аджай Боатенг забил гол после пенальти.После гола «Клуж» в основном пытался успокоить игру, которая у них сложилась удачно, так как в течение первого тайма «Пюник» ничего не предлагал сопернику. Первый тайм закончился со счетом 1:0.Во втором тайме футболисты «Пюника» доминировали, но организовать острые атаки футболистам армянского клуба не удалось. В конце матча «Клуж» уже пытался спокойно закончить игру, однако, когда казалось, что матч закончится даже при малейшем преимуществе «Клужа», «Пюник» смог восстановить равенство забив мяч после подачи углового. На 89-й минуте отличился Зоран Гайич.Игра была перенесена в дополнительное время, в первой половине которого «Клуж», воспользовавшись ошибкой игроков «Пюника» в центре поля, организовал острую атаку и вновь повел в счете. Гол забил Петрила.Остальное дополнительное время было потрачено на чередующиеся атаки. По окончании первой половины дополнительного времени «Пюник» мог снова сравнять счет, но Давид Давидян, остававшийся один против вратаря соперника, в последний момент поскользнулся и не смог поразить ворота, отдав мяч вратарю соперника.Во второй половине дополнительного времени «Пюник» имел еще один шанс сравнять счет, но Ованес Арутюнян не смог реализовать пенальти в гол. Он пробил настолько неудачно, что голкипер соперника просто спокойно поймал мяч.Несмотря на нереализованный пенальти, «Пюник» продолжал свои непрерывные атаки, а футболисты румынского клуба самоотверженно оборонялись.Наконец, после шквала атак «Пюнику» удалось сравнять счет. По окончании дополнительного времени Зоран Гайич вновь отличился.«Клуж» тут же бросился вперед, чтобы восстановить утраченное, но их атаки оказались тщетными. Игра закончилась со счетом 2:2 и перешла к серии пенальти.Игроки ереванского клуба успешнее справились с пенальти и завоевали путевку в следующий раунд.Представляющий Люксембург «Дюделанж» будет соперником ереванского клуба во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.