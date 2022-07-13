Азербайджанские спецслужбы продолжают захват армянских учетных записей пользователей Facebook

Служба национальной безопасности Республики Арцах сообщает, что азербайджанские спецслужбы продолжают захват армянских учетных записей пользователей социальной сети Facebook и используют их для распространения ложных новостей о «гражданах, предоставляющих врагу государственную и военную тайну», пытаясь создать атмосферу страха.

«СНБ предпринимает соответствующие шаги для предотвращения возможных развитий, призывая не поддаваться на фейковые новости и воздерживаться от распространения подозрительных новостей и обсуждения их в социальных сетях, а также следить только за официальными новостями», - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении СНБ Арцаха.