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Азербайджанские спецслужбы продолжают захват армянских учетных записей пользователей Facebook

Азербайджанские спецслужбы продолжают захват армянских учетных записей пользователей Facebook

Служба национальной безопасности Республики Арцах сообщает, что азербайджанские спецслужбы продолжают захват армянских учетных записей пользователей социальной сети Facebook и используют их для распространения ложных новостей о «гражданах, предоставляющих врагу государственную и военную тайну», пытаясь создать атмосферу страха.

«СНБ предпринимает соответствующие шаги для предотвращения возможных развитий, призывая не поддаваться на фейковые новости и воздерживаться от распространения подозрительных новостей и обсуждения их в социальных сетях, а также следить только за официальными новостями», - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении СНБ Арцаха.


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