Церемония вручения премии «Аврора» – 2022 состоится 15 октября

Церемония вручения премии «Аврора» – 2022 состоится в Венеции, Италия, 15 октября 2022 года. Как сообщает Арменпресс, «Аврора» соберет вместе ведущих мировых гуманитарных деятелей, чтобы почтить современных героев, воздать должное духу человечности и поддержать следующее поколение спасителей.

Прием номинаций на премию «Аврора» – 2022 официально открылся 24 апреля 2021 года. В общей сложности было получено 633 заявки из 62 стран, включая Армению, Бразилию, Чехию, Грузию, Индию, Нигерию, Пакистан, Руанду, США и Украину. Лауреат премии «Аврора» удостаивается награды в размере 1 000 000 долларов США, которая дает ему уникальную возможность продолжить эстафету добра и поддержать помогающие нуждающимся организации.

Вот герои «Авроры» – 2022: