В МЧС поступил сигнал о том, что международный аэропорт «Звартноц» заминирован
В Центр кризисного управления МЧС Армении 13 июля, в 19:19, поступил сигнал о том, что международный аэропорт «Звартноц» заминирован.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место выехали спасатели, кинологическая группа и медицинская бригада.
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