В МЧС поступил сигнал о том, что международный аэропорт «Звартноц» заминирован

В Центр кризисного управления МЧС Армении 13 июля, в 19:19, поступил сигнал о том, что международный аэропорт «Звартноц» заминирован.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место выехали спасатели, кинологическая группа и медицинская бригада.