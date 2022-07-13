Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июль 2022

В МЧС поступил сигнал о том, что международный аэропорт «Звартноц» заминирован

В МЧС поступил сигнал о том, что международный аэропорт «Звартноц» заминирован

В Центр кризисного управления МЧС Армении 13 июля, в 19:19, поступил сигнал о том, что международный аэропорт «Звартноц» заминирован. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место выехали спасатели, кинологическая группа и медицинская бригада.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]