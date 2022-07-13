Президент Шри-Ланки официально уведомит об отставке из Сингапура: Reuters

Планирующий покинуть пост президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса направит официальное заявление о своей отставке спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене после того, как прилетит в Сингапур. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источник в правительстве островного государства сообщило в среду агентство Reuters.

Отмечается, что находящийся в настоящее время на Мальдивах Раджапакса намерен отправиться в Сингапур, откуда уже известит Абеивардену о своем решении. Когда это произойдет, собеседник агентства не уточнил.

Раджапакса прибыл в Мале с супругой в ночь на среду. Военно-воздушные силы Шри-Ланки подтвердили, что он добрался до Мальдив на военном самолете. Ланкийская газета Daily Mirror сообщила, что с Мальдив он намерен перебраться в Сингапур. По данными индийского телеканала Republic TV, в Сингапуре Раджапаксе будет предоставлено убежище.

Ранее Раджапакса сообщил спикеру парламента, что премьер-министр Ранил Викрамасингхе назначен исполняющим обязанности президента страны в его отсутствие в Шри-Ланке. Раджапакса оставил свою страну после массовых протестов с требованиями о его отставке, которые прошли 9 июля в Коломбо. Протестующие захватили его резиденцию, а также резиденцию Викрамасингхе.

Недовольство людей вызвано резким ухудшением жизни в Шри-Ланке из-за экономического кризиса. Как сообщил Викрамасингхе, островное государство переживает худший кризис в современной истории. По словам премьера, страна испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания для отдельных групп населения и медикаментов. По его оценкам, чтобы полностью преодолеть экономический кризис, потребуется не менее трех лет.