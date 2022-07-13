Сунак и Мордонт прошли во второй тур на выборах премьера Британии

Экс-глава Минфина Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт заручились достаточной поддержкой для прохода во второй тур на выборах главы Консервативной партии Британии, который станет премьер-министром страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал Sky News.

По подсчетам издания, Сунака поддерживают не менее 50 однопартийцев, Мордонт заручилась поддержкой по меньшей мере 30 человек. Для прохода во второй тур кандидатам необходимо набрать не менее 30 голосов.

Среди кандидатов, которым удалось 13 июля пробиться в первый тур голосования, были экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.

Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.