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Секретарь Совбеза Армении и спецпредставитель ЕС обсудили ход реализации брюссельского процесса

Секретарь Совбеза Армении и спецпредставитель ЕС обсудили ход реализации брюссельского процесса

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 13 июля встретился со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром. На встрече также присутствовала глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ Армении, в ходе встречи собеседники обсудили брюссельский процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, а также ход реализации достигнутых в результате встреч договоренностей.


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