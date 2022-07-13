Секретарь Совбеза Армении и спецпредставитель ЕС обсудили ход реализации брюссельского процесса

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 13 июля встретился со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром. На встрече также присутствовала глава делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ Армении, в ходе встречи собеседники обсудили брюссельский процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, а также ход реализации достигнутых в результате встреч договоренностей.