Число людей в мире, вынужденных покинуть свои дома, достигло ста миллионов: генсек ООН

Число перемещенных лиц в мире достигло 100 миллионов человек - это наибольшая цифра с момента создания ООН. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил генсек организации Антониу Гутерреш, выступая на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН.

"Число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, достигло 100 миллионов. Это наибольшее число с момента создания ООН", - сказал Гутерреш.

Он также отметил, что около 94 стран (до 1,6 миллиарда человек) столкнулись с проблемами, связанными со значительным ростом цен на продовольствие и энергоносители, недостатком финансов.

Так что есть реальный риск возникновения голода во многих местах в этом году, указал генсек.

По его словам, у 60% рабочих сегодня доход ниже, чем был до пандемии.

"Развивающимся странам не хватает 1,2 триллиона долларов США в год только для того, чтобы восполнить пробел в сфере социальной защиты. И 60% развивающихся стран в настоящее время подвержены высокому риску долгового кризиса", - заявил он.