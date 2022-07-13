Байден прибыл в Израиль

Самолет с президентом США Джо Байденом приземлился в среду в израильском аэропорту Бен-Гурион, где в эти минуты начинается церемония встречи американского лидера.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, у трапа самолета Байдена встретили президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Израиля Яир Лапид и другие министры израильского правительства. Вдоль красной ковровой дорожки, постеленной на взлетно-посадочной полосе, выстроился почетный армейский караул с оркестром.

Байден во вторник начал первое после вступления в должность ближневосточное турне, с 13 по 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.