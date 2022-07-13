Замминистра ОНКС принял писателя, государственного и политического деятеля Варужана Восканяна

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян встретился с послом Армении в Румынии Сергеем Минасяном и вице-президентом Союза писателей Румынии, государственным и политическим деятелем, экономистом и писателем Варужаном Восканяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МНОКС, на встрече присутствовал также начальник отдела министерства по связям с диаспорой Карен Мнацаканян.

«Для нас большая честь принимать Вас. Рад, что у нас есть возможность обсудить с Вами вопросы, связанные с развитием армяно-румынских отношений, а также реализацией культурно-образовательных проектов, способствующих деятельности армянской общины Румынии. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет эффективным и продолжительным», - сказал Артур Мартиросян.

Замминистра подчеркнул важность того, чтобы представители армянской общины Румынии продолжали активно участвовать в обучающих программах и конференциях для педагогов-армян диаспоры, подчеркнув, что такие визиты и встречи способствуют укреплению и развитию армяно-румынских связей.

В ходе встречи Варужан Минасян представил некоторые данные о своей политической и общественной деятельности, коснулся проблем и планов армянской общины Румынии.

«Армянская община Румынии – одна из крупнейших, достаточно активная и, самое главное, сплоченная. Армянская община пользуется уважением румынского правительства, государство прислушивается к голосу общины, что очень важно. В целом у румынских властей очень проармянская позиция», - отметил Варужан Осканян.

Он также подчеркнул, что существует проблема переводчиков, и возникли некоторые трудности в связи с переводом его романа «Книга шепотов» на другие языки.

Добавим, что Варужан Осканян – румынский политик, экономист и писатель армянского происхождения. Был министром экономики и торговли Румынии (2006-2008, 2012-2013). С 1990 года он был президентом Союза армян Румынии, а с 2005 года является первым вице-президентом Союза писателей Румынии. Книги Варужана Восканяна переведены на 18 языков.