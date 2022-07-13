Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-07-22

ЕРЕВАН, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 июля, курс доллара США вырос на 0.80 драмa и составил 411.84 драм. Курс евро вырос на 2.33 драмa и составил 414.23 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.06 драм. Курс британского фунта вырос на 3.66 драмa и составил 490.54 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 78.39 драмa и составила 22916.13 драм. Цена серебра сократилась на 4.07 драмa и составила 249.79 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.