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Азиатские индексы - 13-07-22

Азиатские индексы - 13-07-22

ТОКИО, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.54% и составил 26478.77 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.29% и составил 1888.85 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.09% и составил 3284.29 пункта, а HANG SENG снизился на 0.22% и составил 20797.95 пункта.


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