США и Израиль объявили о стратегическом сотрудничестве в области технологий

США и Израиль объявили о начале стратегического сотрудничества на высоком уровне в области передовых технологий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе Белого дома.

"Сегодня президент США [Джо Байден] и премьер-министр Израиля [Яир Лапид] подтвердили свое стремление вывести стратегическое партнерство между двумя странами на новый этап и запустить диалог по технологиям на высоком уровне с целью достижения американо-израильского технологического партнерства в области важных и новых технологий, а также для решения глобальных проблем", - говорится в документе.

Основными направлениями деятельности станут подготовка к возможным пандемиям в будущем, борьба с изменением климата, внедрение искусственного интеллекта и надежных технологических экосистем, сообщает Белый дом. Страны намерены использовать передовые разработки для планирования и решения логистических проблем в сфере транспорта, медицины и сельского хозяйства.

Встречи в рамках стратегического диалога по технологиям будут проходить ежегодно. Площадкой для их проведения будут по очереди выступать США и Израиль. Первое заседание состоится осенью 2022 года в Израиле.