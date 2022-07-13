Из-за потери транзита в Калининград банкротство грозит более 200 транспортным фирмам Литвы

Угроза банкротства нависла над более чем 200 транспортными компаниями Литвы, которые в такой ситуации оказались из-за потери в связи с санкциями ЕС против России грузового транзита в Калининградскую область. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава".

"Согласно экспертным прогнозам, до конца текущего года от 5 до 7% малых и средних транспортных компаний, которые не успели переориентироваться с восточного на другие направления или не имели для этого достаточных финансовых средств, могут оказаться банкротами", - говорится в сообщении.

Указанные проценты в реальном выражении означают, что прекратить деятельность и уйти с рынка могут от 208 до 292 транспортных предприятий.

18 июня Литва уведомила власти Калининградской области, что перестает пропускать транзитные грузы, которые попали под санкции ЕС, по суше через свою территорию. Запрет касается как железных дорог, так и автомобильного транспорта.