В Киеве заявили, что нуждаются в $9 млрд в месяц от Запада для покрытия дефицита бюджета

Украина нуждается в ежемесячной экономической помощи от стран Запада в размере $9 млрд для покрытия бюджетных расходов. Как передает Арменпресс, об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко, слова которого в среду приводит британская газета Financial Times.

"В следующие месяцы мы должны получать $9 млрд ежемесячно вместо $5 млрд, - сказал он. - Мы в любом случае будем пытаться выжить, но без финансовой поддержки со стороны наших союзников это будет не то, что сложно, а практически невозможно".

Ранее в Минфине Украины сообщали, что доходная часть госбюджета на две трети заполнена за счет кредитов и грантовой помощи. При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что бюджетный дефицит Украины составляет $5 млрд ежемесячно. В апреле он прогнозировал, что в краткосрочной перспективе Киеву необходима финансовая поддержка в размере $4-5 млрд в месяц.