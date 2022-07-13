При технической поддержке компании Ucom ряд центров Армянского благотворительного фонда "SOS — Детские деревни" отныне будут обеспечены доступом к высокоскоростному интернету.

Доступность интернета необходима для удовлетворения образовательных потребностей воспитанников центров и организации досуга. В частности, по мере необходимости будут организовываться онлайн-занятия, семинары, а дети будут иметь доступ к информации в Интернете - для более быстрой организации учебного процесса и выполнения домашних заданий.

«Являясь сторонником инновационного образования, мы всегда старались максимально поддерживать образовательные учреждения, действующие в разных уголках Армении, чтобы каждый ребенок не остался в стороне от самых современных образовательных программ и материалов, доступных в Интернете. Именно поэтому мы очень быстро и с большой готовностью откликнулись на призыв фонда «SOS -Детские деревни», - сказал генеральный директор компании UCOM Ара Хачатрян.

«Сотрудничество между Армянским благотворительным фондом «SOS — Детские деревни» и ЗАО UCOM имеет важное значение и дает широкие возможности для поддержки детей и их семей в трудной жизненной ситуации. В частности, в результате сотрудничества с ЗАО UCOM детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и их семьям предоставляется возможность использования интернет-сервисов и средств бесперебойной связи», - сказал Спартак Саргсян, национальный директор армянского благотворительного фонда «SOS – Детские деревни».

Армянский благотворительный фонд "SOS - Детские деревни" начал свою деятельность сразу после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. Фонд является организацией, ориентированной на ребенка, миссия которой заключается в оказании помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в условиях, приближенных к семейным.