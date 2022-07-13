Это самое масштабное изменение в миграционной сфере. Глава МС - о проекте создания МВД

Работы по разработке пакета создания Министерства внутренних дел подходят к завершению, согласно которому в состав ведомства будут входить Полиция, Спасательная служба и Миграционная служба.

В беседе с Арменпресс начальник Миграционной службы Армен Казарян счел такую реорганизацию эффективной.

«С самого начала разработки пакета МВД к работе подключилась Миграционная служба. Основные вопросы, которые мы выдвигали, связаны с разработкой и реализацией политики, разделением, интеграцией функциональных цепочек, распределением миграционных функций по разным ведомствам, вопросы, связанные с экспертизой, и они в основном нашли свой отклик и упоминание в пакете", - сказал он, добавив, что пакет вскоре будет представлен как для общественного обсуждения, так и для утверждения парламентом.

Армен Казарян отметил, что в Армении сложилась нестандартная ситуация, связанная с управлением миграцией, и культура миграционной политики, как функция, в настоящее время на законодательном уровне не закреплена за каким-либо министерством.

«Стратегические документы миграционной политики в настоящее время разрабатываются Миграционной службой, что неправильно, поскольку Миграционная служба является органом, подведомственным министерству, который должен реализовывать разработанную политику и участвовать в разработке политики, но не разрабатывать политику. Создание МВД решает эту проблему», - сазал он.

По его словам, разработка миграционной политики возложена на МВД, а реализация - на Миграционную службу.

Касаясь функции, глава Миграционной службы заявил, что функции, связанные со сферой миграции, разбросаны по всей государственной системе, а децентрализованное управление в этой сфере неэффективно.

«Ряд функций по управлению сектором выполняет Миграционная служба, часть — Министерство труда и социальных дел, часть — Полиция, и очень часто возникают проблемы в плане взаимодействия. Эти проблемы решаются в результате структурных изменений— реформы, основанной на функциональном анализе", - сказал он.

Казарян подчеркнул, что услуги, связанные с социальной защитой и социальной помощью, традиционно осуществлялись Миграционной службой и в силу традиции сохранились в службе.

«Например, мы сейчас реализуем вопрос жилищного обеспечения для людей, переселившихсяиз Азербайджана,проживающих во временном жилье, но это не миграционные вопросы, и возможностей, необходимых для предоставления такой услуги, в Миграционной службе нет. Мы успешно реализуем его теми ресурсами, которые у нас есть, но это нужно передать Министерству труда и социальных дел. Функция интеграции иностранцев, беженцев, возвращающихся граждан сама по себе является социальной функцией, поскольку ее составной частью является социальная поддержка, оценка потребности, которую должна осуществлять социальная служба.

Касаясь вызовов, глава миграционной службы сказал, что их очень много, потому что это самое масштабное структурное изменение в миграционной сфере за годы независимости, и такие изменения не могут сопровождаться вызовами.

«Первая — это адаптация к новой ситуации, потому что мы ставим перед службами совершенно новые задачи. Прежде всего, это повышение качества обслуживания. Второй большой вызов заключается в том, что мы подготовим и внедрим масштабные процессы цифровизации, что сопровождается необходимостью как обучения кадров, так и повышения осведомленности граждан. Очень часто мы видим, как государство оцифровывает те или иные услуги, но граждане не осознают, а иногда и не имеют возможности воспользоваться этой услугой»,- добавил Казарян.

Он отметил, что выдача вида на жительство на основании работы уже оцифрована, и в скором времени общественность и приезжающие в Армению иностранцы будут проинформированы об изменениях.

Автор— Ани Даниелян

Фото—Мхитар Хачатрян