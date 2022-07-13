Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июль 2022

Главный тренер "Ноа"покинул клуб

Главный тренер "Ноа"покинул клуб

Главный тренер ереванского футбольного клуба " Ноа» покинул клуб.

Как передает Арменпресс,  об этом сообщает пресс-служба клуба.

 Ереванский футбольный клуб "Ноа" по обоюдному согласию расторг контракт с тренером Игорем Пикущаком. Игорь Пикущак присоединился к «Ноа» в марте 2022 года, за время его работы команда провела 7 матчей в сезоне Премьер-лиги Армении 2021/22, выиграв 2, проиграв 2 и сыграв 3 игры.

Клуб поблагодарил 39-летнего специалиста за проделанную в сжатые сроки объемную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере,


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