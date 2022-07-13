Гегаркуникская область и департамент Изер Франции заключат договор о децентрализованном сотрудничестве

Договор о децентрализованном сотрудничестве на 2023-2026 годы между Гегаркуникской областью РА и Генеральным советом департамента Изер Франции будет подписанвесной 2023 года в Гегаркуникской области.

Как сообщили Арменпресс в отделе информации и по связям с общественностью аппарата Гегаркуникской области, договоренность об этом была достигнута недавно, в ходе визита губернатора Гегаркуникской области Карена Саргсяна во Французскую Республику.

В городе Гренобль (Франция) губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян и президент департамента Изер Жан-Пьер Барбье выступили с речами,отметили эффективность и глубокие корни армяно-французской дружбы, представивпри этом важность программ, реализуемых в рамках децентрализованного сотрудничества Изер-Гегаркуник.

В ходе своего визита в Гренобль Карен Саргян встретилась с главой Департамента Жан-Пьером Барбье, вице-губернатором по сотрудничеству Патриком Куртуа, представителями Дома армянской культуры Гренобля и ассоциации «Армения, обмен и поддержка».

Подписано приложение кДоговору на 2019-2021. между Гегаркуникской областью РА и Управлением Изер,и срок действия последнего продлен до конца 2022 г.

В ходе встречи с коллегами из департамента Изербыли обсуждены реализуемые и текущие программы и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В Гренобле Карен Саргсян также принял участие в заседании пилотного Комитета сотрудничества, в котором с французской стороны приняли участие представители ассоциаций «Армения, обмен и поддержка», АМД, АФРАТ, «Мишель Але Эгаян», «Дом армянской культуры».

Хосров Хлгатян