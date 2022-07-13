Попытка убийства в Ереване: потерпевшие доставлены в больницу

В следственном отделе Ереванского административного округа Канакер-Зейтун Следственного комитета РА в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 44-155 и ч. 1 ст. 44-155 и ч.1 ст. 167 УК РА , в связи с совершенным в Ереване убийством проводятся следственно-процессуальные действия с целью выяснения обстоятельств происшествия с причинением здоровью вреда средней тяжести.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете, сообщения о происшествии поступили 13 июля с 01:05 до 05:00. Согласно сигналам, у 21-летнего жителя Гюмри отмечено «агональное состояние, резано-колотое ранение», у другого 21-летнего жителятого же города - «политравма», у 20-летнегожителя Еревана - «ранение подкожной задней части века левого глаза, сложное проникающее ранение», а и 19-летнего жителя Еревана - «рваное ранение правой половины грудной клетки».

В результате принятых мер было установлено, что вышеуказанные молодые люди получили указанные телесные повреждения около 00:30 часов того же дня во время ссоры по бытовым вопросам на улице Канакерци в Ереване.

В рамках уголовного производства молодые люди были признаны потерпевшими, проведены экспертизы, ряд лиц допрошены.

Принимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств дела, установления личности лица (лиц), совершившего инкриминируемое преступление.

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.