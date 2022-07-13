В Чехии заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в четыре раза

Численность заболевших коронавирусом жителей Чехии во вторник составила 1980 человек, что примерно в четыре раза превышает показатель предыдущего вторника (5 июля). Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает Минздрав Чехии.

"Из тех, у кого был выявлен коронавирус, 364 человека были госпитализированы, 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, что в течение нескольких последних недель пандемия в стране опять стала расширяться, на 100 тыс. жителей приходится 78 инфицированных, что стало самым высоким показателем с начала мая. В Праге заболевших больше всего - 155 человек на 100 тыс. жителей.

С начала пандемии в Чехии COVID-19 заболели свыше 3,9 млн человек. Количество летальных случаев составило 40340.