Нормализация отношений Армения-Турция положительно скажется на всем регионе. Госдеп США

Госдепартамент США выразил поддержку процессу нормализации отношений Армения – Турция.

Как передает Арменпресс, Госдепартамент США ответил на вопрос «Голоса Америки» о телефонном разговоре лидеров Армении и Турции и диалоге, направленном на урегулирование отношений между двумя странами.

«США решительно поддерживают нормализацию армяно-турецких отношений, что положительно скажется на всем регионе. Армяно-турецкий диалог обладает потенциалом, чтобы повысить региональную стабильность, сдержать вредоносные последствия и привести к большему экономическому развитию, выгодному для всех», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

В Госдепартаменте подчеркнули, что диалог между Арменией и Турцией сегодня особенно важен, учитывая события, происходящие в Украине.

В Госдепартаменте добавили, что Соединенные Штаты готовы поддержать этот важный диалог так, как сочтут это целесообразным обе стороны.