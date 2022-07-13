Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Черногории

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Черногории Дритану Абазовичу по случаю Дня государственности страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

От имени правительства Армении и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Черногории по случаю Дня государственности, желаю Вашей стране и народу мира и прогресса.

Армения высоко ценит развитие дружественных отношений с Черногорией и полна решимости укреплять сотрудничество во всех представляющих взаимный интерес областях на благо армянского и черногорского народов. Придаю также важность восстановлению партнерства между городскими властями Еревана и Подгорицы.

Уверен, что совместными усилиями нам удастся еще больше обогатить и укрепить нашу двустороннюю повестку, чему немало поспособствуют взаимные визиты на высоком уровне.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении”.