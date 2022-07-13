Bloomberg: высокие цены на нефть в мире могут держаться месяцы, если не годы

Цены на нефть в мире могут оставаться на высоком уровне в течение нескольких месяцев, если не лет. Как передает Арменпресс, об этом в среду пишет агентство Bloomberg.

По его оценке, цены будут расти, несмотря на то что 6 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2022 года на лондонской бирже ICE находилась ниже $99 за баррель впервые с 19 апреля 2022 года. Мир все равно добывает меньше нефти, чем нужно, считает агентство.

По его оценкам, основная динамика спроса и предложения на нефть свидетельствует о длительном периоде - месяцах, если не годах - более высоких цен.

Спрос на нефть растет по мере того, как мир оправляется от пандемии, констатирует агентство. Однако, отмечает оно, ситуация на мировом рынке имеет огромное влияние на политику и экономику: рост цен на бензин привел к увеличению инфляции США и к протестам в разных странах. Свою роль в кризисной ситуации сыграл и украинский конфликт. Агентство полагает, что перспективы роста добычи нефти за пределами России "туманны", а страны ОПЕК столкнулись с трудностями при реализации своего плана по добыче.

При этом, по оценке Bloomberg, нефтяная отрасль США находится в состоянии "стагнации", а Вашингтон вряд ли готов или хочет "спасать мир".