Министр ЧС поручил усилить службу по предотвращению возможных пожаров
Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Армен Памбухчян 13 июля созвал срочное совещание.
"С резким повышением температуры возрастает риск возникновения пожаров Руководители подразделений ведомства доложили министру о царящей на данный момент ситуации, представили осуществляемые работы по предотвращению возникновения пожаров и инструментарий, которым в случае необходимости будет осуществляться тушение пожаров», - сообщили Арменпресс в МЧС.
Доложено, что, все пожарные части республики технически оснащены и готовы для к проведению работ по тушению пожаров. При необходимости к тушению пожаров будут привлечены и вертолеты: в электронном виде собраны и адресованы существующие водохранилища на территории республики. Беспилотные летательные аппараты продолжают отслеживать ситуацию и информировать население.
Министр поручил в эти дни теснее сотрудничать с Министерством окружающей среды, областными администрациями и общинами, осуществляя усиленное обслуживание в лесных хозяйствах, заповедниках и других травянистых и растительных угодьях, а также уделить особое внимание и важность просветительской работе с гражданами.
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