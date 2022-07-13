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Палата представителей США рассмотрит проармянские дополнения к Акту об ассигнованиях на нацбезопасность

Палата представителей США рассмотрит проармянские дополнения к Акту об ассигнованиях на нацбезопасность

Комитет по процедурным вопросамПалаты представителей одобрил и представил на окончательное обсуждение палаты четыре проармянских дополнения, представленные к Акту об ассигнованиях на национальную безопасность.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский национальный комитет США.

В частности, в дополнениях содержится призыв к Азербайджану немедленно освободить армянских военнопленных, расследовать антиармянские военные преступления, совершенные с привлечением турецких беспилотников и с использованием технологий США, а также с помощью наемников-террористов.  Также содержится призыв к  президенту США — прекратить поставки в Турцию истребителей F-16 и оборудования для их модернизации.

Дополнения могут быть вынесены на обсуждение уже 13 июля.


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