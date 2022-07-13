Yonhap: военные КНДР, предположительно, применили РСЗО

Военные КНДР в понедельник сделали выстрел из, предположительно, реактивной системы залпового огня (РСЗО). Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейских вооруженных силах.

По сведениям источника, реактивный снаряд был выпущен в сторону Желтого моря до полудня по местному времени в понедельник. В воскресенье КНДР, по данным Сеула, выпустила две реактивные ракеты. Yonhap отмечает, что американские истребители F-35A были направлены на юг Корейского полуострова для участия в учениях. "Истребители планируется использовать в полетах над Республикой Корея и над водами около ее берегов", - информировали ранее американские военные.