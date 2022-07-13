Европейские индексы - 12-07-22
МОСКВА, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.57% и составил 12905.48 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.80% и составил 6044.20 пункта, британский FTSE вырос на 0.18% и составил 7209.86 пункта, а российский RTSI снизился на 1.03% и составил 1142.37 пункта.
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