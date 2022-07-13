Генрих Мхитарян отметил «новоселье» в составе Inter
09:53, 13 Июль 2022
Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян дебютировал в составе Inter.
Как передает Арменпресс, миланская команда отправиласьв Швейцарию, где провела товарищеский матч с "Лугано".Итальянскому клубу удалось добиться преимущества со счетом 1:4.
Генрих Мхитарян в Inter в стартовом составе и был заменен после первого тайма.
Следующий товарищеский матч Inter проведет 16 июля, соперником итальянской команды станет «Монако».
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