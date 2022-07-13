Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июль 2022

Генрих Мхитарян отметил «новоселье» в составе Inter

Генрих Мхитарян отметил «новоселье» в составе Inter

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян дебютировал в составе Inter.

Как передает Арменпресс,  миланская команда отправиласьв Швейцарию, где провела товарищеский матч с "Лугано".Итальянскому клубу удалось добиться преимущества со счетом 1:4.

  Генрих Мхитарян в Inter  в стартовом составе и был заменен после первого тайма.

Следующий товарищеский матч Inter  проведет 16 июля, соперником итальянской команды станет «Монако».


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