Генрих Мхитарян отметил «новоселье» в составе Inter

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян дебютировал в составе Inter.

Как передает Арменпресс, миланская команда отправиласьв Швейцарию, где провела товарищеский матч с "Лугано".Итальянскому клубу удалось добиться преимущества со счетом 1:4.

Генрих Мхитарян в Inter в стартовом составе и был заменен после первого тайма.

Следующий товарищеский матч Inter проведет 16 июля, соперником итальянской команды станет «Монако».