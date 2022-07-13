Специалист из Samsung — один из авторов стартующей в Армении магистерской программы «Материаловедение»

Ереванский государственный университет впервые объявляет прием магистерской образовательной программы "Материаловедение", осуществляемой при поддержке Фонда «Инкубатор предприятий» и Mi Science на 2022-2023 учебный год.

В беседе сАрменпрессзаместитель декана факультета химии ЕГУ, руководитель магистерской программы по материаловедению Армен Галстян сказал, что фонд "Инкубатор предприятий" поручил химическому факультету ЕГУ создание программы в сфере материаловедения, и после двух лет напряженной работы он был лицензирован.

Галстян отметил, что материаловедение – очень востребованная профессия, и эти специалисты способны очень быстро найти работу с очень высокой зарплатой. Среди авторов этой магистерской программы ведущие специалисты в области материаловедения, Айк Хачатрян, работавший в группе по созданию складных экранов Samsung, Марина Агаян, предприниматель в области 3D-печати биомедицинских материалов в Армении. «Эта специальность очень важна для Армении», - сказал он.

По его словам, курс будет состоять из четырех семестров, три из которых будут аудиторными, а четвертый будет посвящен магистерской диссертации, где студенты проведут множество научных исследований и в конце защитят магистерскую диссертацию.

Образовательная программа разработана при активной поддержке ведущих специалистов Университета Нотр-Дам, Техасского университета долины Рио-Гранде, Huawei Technologies и других партнерских организаций.